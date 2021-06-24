上曜(1316)下午舉行法說會，隨著餘屋不斷去化與總銷35億元「湖美帝璟」和總銷13億元「梅菲爾」兩筆個案將在第4季開始交屋，今明兩年業績展望樂觀。

針對央行打房，上曜指出，因其公司產品定位是以重視居住品質的自住客為主，受央行選擇性信用打房影響層面較小，公司目前手上餘屋去化相當順利，短期因疫情有影響來客與成交量，但長期對台南的發展仍然相當有信心，預售案「梅菲爾」銷售率已將近八成，今年有信心可以完銷，目前工程進度已拆架，準備申請使用執照，預計年底開始交屋。

目前上曜在台南九份子高容積精華地約5500坪，將分成南北基地兩期推案，上曜台南九份子北基地案將規劃二棟高達35層的景觀大樓，坪數規劃為20~53坪左右產品，總共457戶，案名為「湖映白」，預計第三季開賣，目前已經有超過兩百組以上的準客戶已經預約看樣品屋洽談，反應熱烈；南基地則設計四棟樓高35層景觀大樓，以精緻2~4房為主。

科技廠看好台南，投資台南的資金仍然不斷湧入，上曜說，住房剛性需求也倍增，新案的開價與成屋銷售價格水漲船高，台南為目前台灣房地產的熱區之一，建設公司擁有土地庫存與未來可開發面積將是未來決勝關鍵。

轉投資部分，子公司永捷受惠歐美解封，導致化工業開始報復性復甦、下游廠商積極拉貨及兩大新客戶開始下單，產能稼動率不斷提高，有望走出去年疫情的陰霾，將為公司業績挹注3~5成的成長動能；此外，也著手規劃與皮革廠進行上下游垂直整合以擴大營運規模。

另外，為切入車用市場與智慧建築，董事會已經通過投資IC設計公司世紀民生17%股權，並會擔任董事席次。