《北京日報》用戶端24日報導，大陸偽裝性較強新型毒品不斷出現，自今年7月1日起，中國將正式整類列管合成大麻素類物質和氟胺酮等18種新型精神活性物質為「毒品」，成為全球首個整類列管合成大麻素類物質的國家，使得中國列管毒品達到449種。

大陸國家禁毒辦常務副主任、公安部禁毒局局長梁雲24日在公安部記者會提醒青少年：「我們講主要毒品是海洛因、冰毒（甲基安非他命）、氯胺酮、K丸（K他命），但實際上7月1日之後，毒品就達到449種。青少年要了解中國麻精藥品等管制範圍，也避免在國外沾染上中國管制的麻精藥品，如果行李裡夾帶回來，在中國可能就要以非法持有毒品等罪名進行刑罰追究。」

梁雲說，一次性列管18種新精神活性物質（毒品），是麻醉藥品和精神藥物有濫用趨勢，必須列管，不能隨意使用，以避免產生依賴性和危害性，危害身心。

7月1日之後，中國要管制449種麻醉藥品和精神藥物，數量全球最多。同時，還管制兩類全球沒管制的：一個是芬太尼類物質，一個是合成大麻素物質。不管原來還是新出現流行的精神物質，都會加強監測和科學評估。

梁雲表示，禁毒部門還加大宣傳教育力度，除了在互聯網平台，還進校園、進社區宣傳，使青少年能夠及時地識別出哪些物質是被國家管制的，認識到非法濫用可能對自己造成傷害。