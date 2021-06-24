南投縣採購疫苗已送件，縣長林明溱希望中央盡速核准。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣採購疫苗已送件，縣長林明溱希望中央盡速核准。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府籌措6.4億元，委託盛弘醫藥公司，採購80萬劑輝瑞BNT疫苗，該公司已經向衛福部送件申請；南投縣長林明溱表示，希望中央盡速核准，疫苗順利採購完成後，為確保南投縣民都能夠施打，將不交給中央統籌分配。

林明溱表示，盛弘醫藥公司23日正式行文衛生福利部食品藥物管理署，申請專案進口輝瑞BNT疫苗，因為他一再催促趕快備妥資料出申請，所以比原訂時間提早2個月，希望中央地方合作，齊心抗疫，照顧全民健康。

林明溱指出，永齡基金會、台積電都已經向中央提出申請，都沒有BNT原廠證明，如果永齡基金會、台積電都可以獲得通過，南投縣政府及花蓮縣政府委託盛弘醫藥申購BNT疫苗進口案，在同樣條件下，應該可以獲得同意。

林明溱指出，中央和地方合作採購疫苗，可以阻止疫情繼續擴大，解決民眾面臨的經濟壓力問題；南投縣買到80萬劑疫苗，可以讓18歲以上南投縣民施打2劑，各行各業可以馬上恢復正常運作，每個人在工作崗位為經濟打拚，相信那是全民共同願望和需求。

林明溱表示，南投縣採購的疫苗，優先讓南投縣民施打，因此不交由中央統籌，如果有剩餘，再提供其他縣市民眾施打；至於疫苗接種站，衛生局已完成規畫，民眾到處可以打、不必擔心打不到。

盛弘醫藥接受南投縣政府及相關單位委託，專案申請進口BNT輝瑞疫苗，除了公文書，還附上執行計畫書、數量及計算依據、原廠供貨說明等資料、英文藥品使用說明、冷鏈與相關設備等參考文件。