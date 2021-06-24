北農傳染攀升65例，台北市長柯文哲24日表示，感染還是進行，但有在控制，這1、2周內還是可能感染，但現在疫調、隔離都照做，也宣布打疫苗，會持續監看，若之後有必要，快篩、PCR再做一遍。

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

針對北農感染是否進入尾聲，柯23日也向農委會主委陳吉仲要再補1萬劑疫苗，柯說，北農感染已不是單獨存在，是萬華感染的延續，以前「滴滴答答」1、2例，但後來越來越多，北農感染還是在繼續，但已有在控制，有些設備的問題也要徹底解決，沒症狀的帶原者，傳染力不強，但也是要來快篩。

柯說，現在以「80、20法則」（80％打疫苗的覆蓋率），繼續監看北農狀況，有必要時，快篩、PCR再做一遍，現在就是且戰且走，前進指揮所、濱江市場快篩站、萬大快篩站都留著，一有風吹草動就發動撲滅。

柯說，至於疫苗的問題，因批發市場是農委會管，傳統市場是經濟部管，不一樣，中央還是會統籌分配打疫苗，他就2個思維，一是從年紀高、因死亡率高，來往年紀低打，還有針對人流最複雜、因行政成本高也先打，從市場、遊民、長照機構這些難處理的地方先打。

柯昨晚在及管署會議上提出跨縣市疫調有缺陷，並向衛福部長陳時中建議用身分證字號來統合，陳時中態度如何？柯說，沒什麼態度如何，他在疾管署，坐在他對面都是醫生，大家純粹就醫學、科學、專業討論並解決問題，同島一命，疫調過去用居住地當基準點，但遇到北農就失靈。

柯說，要將整個系統解決前，需要靠比較多的連線，現在就和醫福會執行長王必勝連線，針對電腦系統要思考如何設計，在設計出來前，大家都辛苦點，後續跨縣市應會比較有效率，其他就沒什麼。