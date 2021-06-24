日前國軍桃園總醫院傳出確診，桃園市衛生局24日指出，國軍桃園總醫院新增5例確診，且確診個案均位於9病房內，身份多為病人、家屬及看護，桃園市衛生局指出，該院累計確診者達23位，且都在掌握中，希望可以控制住。

中央疫情指揮中心24日宣布桃園新增7例確診，桃園市衛生局長王文彥指出，新增7例中2例是家庭傳染，另5例則為國軍桃園總醫院傳染熱區內的人員，經2採3採後新增2病人、2家屬、1看護共計5例確診，且都是居家隔離匡列的人員，強調該院累計23例都在掌握中，希望可以完全控制住傳播鏈。

王文彥稱，2例家庭傳染中1例為日前龜山某工廠群聚案件中匡列的人員，其父母以及弟弟均已染疫，在解隔前夕篩檢後發現確診，另1例則為1名不滿10歲的男孩因母親確診而染疫。

桃園市長鄭文燦表示，依照過去的經驗，這次國軍桃園總醫院在感控策略上會分區，但在採檢上仍是全院採檢，並且進行2採、3採，更進一步強調環境採檢也是採檢重點，王文彥表示，目前國軍桃園總醫院整個環境採檢加上確診病例都顯示熱區集中在同一個病房，並指出，23例確診均為輕症或無症狀。

醫院何時恢復營運？衛生局表示，由於確診案例多侷限在同一病房，後續位在紅區的12病人以及確診相關人員將會移至另一間專責醫院，並預估25日開放部分門診供民眾前往就醫。

針對日前桃園疫苗接種後死亡的死因，王文彥表示，目前累積接種後死亡案例約20多位，很多確定和疫苗無關如主動脈剝離、心肌梗塞等，但也有部分需要透過解剖才能釐清，目前有部分家屬不願意解剖，所以執行上有很多狀況需處理，並強調，衛生局會前往慰問，如需解剖也會給予相關協助。