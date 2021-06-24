印度央行於6月初利率決策會議上，宣布維持利率於4％的歷史低點不變，同時為了支持經濟復甦，將加碼購債規模，預計額外買入政府債券1.2兆盧比，可望替印度債券市場帶來支撐，同時帶動印度債券基金近期績效表現，建議看好印度經濟復甦的投資人，可以趁機加碼印度債券基金。

根據統計，目前為投資等級的新興市場債券中，以印度主權債殖利率平均6.03％最高，其次為新興主權債，平均殖利率為4.04％，而新興美元債與新興公司債殖利率，則分別為3.8％及3.49％。在高殖利率的優勢下，吸引國際資金青睞。

此外，2021年債券市場相對受壓抑，成熟國家投資等級債今年來仍呈現負報酬，美元投資等級債報酬率為負1.66％，而全球投資等級債報酬率為負1.35％；反觀印度主權債今年來則有0.75％表現，新興美元債與新興公司債亦分別有028％與0.95％的績效表現。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，影響印度債券價格走勢最大因素為債券市場的供給與需求，因此當印度央行宣布加碼購債，擴大GSAP，也就是所謂印式QE政策，將提供市場流動性維持寬鬆，同時對長天期債券有支撐。

林培珣認為，無論從殖利率角度或今年績效表現來看，印度債券都展現出抵禦市場震盪的能力，同時在政府政策加持下，看好印度債券後市。因此對於偏好高殖利率，或者有現金流需求的投資人，不妨將印度債券納入投資組合當中，不僅能多增加收益來源，還能達到分散風險效果。