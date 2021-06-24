6月24日下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校答記者問。

有大陸記者提問：媒體報導美台勾連小動作不斷，台軍與美軍也有交流活動。同時，解放軍近日出動20多架次軍機進入台「西南空域」，創台防務部門公布有關數據以來單日最多架次紀錄。請問發言人對此有何評論？

任國強表示，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政。中方堅決反對美台任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美方借台灣問題搞「以台制華」 堅決反對台灣方面「挾美自重」搞「以武拒統」。

任國強強調，中國實現完全統一是歷史必然，中華民族實現偉大復興是大勢所趨，海峽兩岸和平穩定是人心所向。「台獨」是走不通的絕路，搞「台獨」就意味著戰爭。美方應充分認識到，中國的發展壯大是任何勢力都阻擋不了的。美方應遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台軍事聯繫。民進黨當局必須清醒意識到，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。任何妄圖「倚美謀獨」的分裂行徑都注定失敗。

任國強指出，近日，解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。解放軍將堅決履行維護國家主權和領土完整、保衛國家安全的神聖職責。