新冠肺炎疫情持續延燒，全國三級警戒延長，衝擊國內經濟，行政院會24日拍板，6月的夏季電價暫緩實施，預計電費減收14億元，預計受惠用戶約1000萬戶，盼減輕民眾的負擔。（張鎧乙攝）

行政院今天拍板取消一般住戶的6月夏季電價，另營業受損的商業服務業與農業用電戶，視虧損也給予5至7月電費打7到9折。台電表示，停收6月夏月與紓困減免，會有超過1000萬用戶受惠，兩者合計讓台電短收61億。

行政院今天拍板取消一般住戶的6月夏季電價，台電估計千萬戶受惠，連同紓困會短收61億元。(資料照)

防疫三級警戒期間，民眾居家辦公、學生線上上課，導致家庭用電量增加，讓立法院訴請停收夏月電價，終獲政院同意。台電說明，住宅用戶不實施6月夏月電價，改以非夏月計價，預計會減收電費14億元。

而75萬戶服務業及農業用戶，如因疫情導致營運發生重大困難，今年5月至7月營業額，與2019年同月或今年3、4月平均相較，電費可以獲得減免，這部份台電估短收約47億元。

這部分如果是營業低壓用戶，視營業額損失打7到9折。業績減少15％以上未達50％者，電費減免10％，每月上限10萬元；營業額減少達50％以上，電費減免30％，每月上限30萬元，

至於高壓以上用戶，營業額減少達15％以上未達50％者，用戶申請暫停部分契約容量減收基本電費，於2022年2月28日前申請恢復，免收供電設備維持費。但如果是無法申請降低契約容量的百貨商場，就電費減免10％；營業額減少達50％以上者，除免收前述供電設備維持費外，電費再減免30％。

台電表示，上述電費減免會依據財政部報稅營業額，主動於當期電費自動扣減，民眾不需申報。除電費減免優惠外，服務業與農業用戶也可以申請電費緩繳。營業低壓用戶延繳4個月，高壓以上用戶當期電費可均分四期，每月繳付一期。