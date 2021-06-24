嘉義「大學眼科診所」賴姓女院長、許姓醫師、楊姓醫師等人，為規避健保費給付限額的規定，由賴女為病患開刀治療白內障，許、楊負責手術前後看診，卻一起申領健保費，涉嫌詐領1763萬790元，嘉義地檢署24日依詐欺、偽造文書罪起訴5人。

檢方指出，61歲歐姓女子開設大學光學科技股份有限公司，劉姓男子擔任這家公司的醫學事務處長，並負責全台連鎖的大學眼科診所的營運，賴女是受雇擔任嘉義市大學眼科診所院長，楊男受雇在嘉義、三峽、板橋、新竹大學眼科診所的眼科醫師，許男是台南、嘉義大學眼科的眼科醫師。

檢方指出，到嘉義大學眼科診所開刀治療白內障的病患人數過多，賴女、歐女、劉男為規避健保署所訂「每月門、住診白內障手術加總超過40例醫師之個案須送事前審理」的規定，由歐女及劉男安排旗下楊男、許男到嘉義大學眼科診所兼診。

白內障手術都由賴女執行，楊男、許男為病患診察或術前檢查，但2019年8月至2020年9月間，由不知情的藥師將不實的診療紀錄，透過電腦網路連線傳輸至健保局，以楊男、許男為名義申報手術健保給付，共詐領1763萬790元健保費。

賴女坦承受僱於大學光學科技公司旗下大學眼科診所，負責門診及手術，不負責申報給付，但辯稱她只領薪資，不清楚其他醫師薪資給付方式，由楊男、許男診察是團隊照護的模式。楊男、許男也表示不知情及未經手申報健保給付。