新冠肺炎疫情終究影響到台灣，全台進入三級警戒已超過1個月，如今又宣布延長，而目前不論疫苗到貨還是施打進度都需要加把勁，因此出現飛美國打疫苗的風潮。日前捲入「放火風波」的JKF女郎兼網紅青青，日前就赴美工作兼打疫苗，今更發文宣布要招到粉絲到美國打疫苗，掀起網友熱議，說她是「最強乾媽」。

正當多數台灣民眾在等待打疫苗的時候，話題網紅青青日前已在IG上分享，自己受到一名在各地置產的公司老闆邀約，飛美國拍廣告，還安排司機從機場直接送她去打免費的輝瑞疫苗，她也分享過程，表示坐車上就能直接施打，且自己是很怕痛的人，但結果超乎想像「完全不會痛欸，網路上說的超可怕，結果打了根本沒感覺」。

青青今天(6/24)在IG驚喜po文，換她來回饋粉絲，宣布「青青包養粉絲時間到」，表示眼見台灣疫情蔓延，又一直有確診，三級警戒確定延長的現在，「青青除了親身飛到美國🇺🇸打疫苗之外，青青也想為青粉盡一分力！」。

青青想到的方法是，免費招待粉絲飛美國打疫苗，「機加酒加打疫苗之旅5天4夜，全部青來出！」，而這個抽獎活動不分男女老幼，任何人都能參加，只要在本月30號前，在文章底下留言區標記5個朋友，留言次數最多的那一個人就是活動的幸運兒，青青更在文末標記「你的健康我守護」，笑稱要大家叫她乾媽，掀起留言潮。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922