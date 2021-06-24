台北農產運銷公司爆發群聚感染，意外引發北市、基隆隔空交火，基隆市長林右昌更批柯市府疫調不實，2名確診個案竟是自行疫調才揪出。北市副市長黃珊珊反嗆，依規定確診個案是由當地進行疫調，依照現有資料，此案分明是基市疫調完沒通報台北市。

林右昌日前指出，基市2個確診案例每天開車從基隆到北農上班，原本應由北市進行詳細疫調並匡列、篩檢，但卻是等到6月11日後，透過基市疫調才發現2人是北農員工，由此可證明台北市長柯文哲睜眼說瞎話，顯見這2例感染來源來自北農。

黃珊珊今日駁斥，疫調規定從去年疫情開始到現在都一樣，只要發生確診個案，就是由當地政府來做疫調，基隆的確有2人在北農工作，據資料指出該民眾11日發病、12日由基隆衛生單位做疫調，意即當時基隆就知道他為倉儲蔬果物流人員。

黃說，當基隆市府知悉感染情況，隨即上傳法傳系統，中央才會在系統內通報給北市，說明這位個案是在台北市工作，也就是說，此案反而是基隆市沒通報台北市。

此外，近期高雄市長陳其邁也砲轟新北市長侯友宜是防疫豬隊友，柯文哲上午接受電台專訪時說這是「推卸責任」，外界好奇柯是否在幫侯講話？柯則說，這都口水戰啦，疫調系統在同縣市沒問題，但跨縣市就不然，因此他建議中央可先做首都生活圈、新竹縣市等小範圍整合。

柯說，其實高雄那案很奇怪，民眾戶籍在淡水、居住桃園又跑去高雄，這種病例在目前疫調系統的確查不出來，但他態度比較正確，出現問題向上反應，討論完就科學解決，「至於政治作戰出房間再講，面對問題是解決問題的第一步，把科學問題解決，至於口水戰能省則省。」