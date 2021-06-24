創世基金會仰賴發票募集作為植物人服務經費，自三級警戒以來，5月發票捐贈量較去年同期狂掉200萬張。受疫情影響，不少商家歇業倒店，撤除發票箱，再加上宅經濟興起，民眾上網消費，捐贈發票機會大幅降低，植物人服務恐無以為繼。

創世基金會板橋安養院表示，板橋院目前安養53位院民，到宅服務120位個案，平均植物人每個月安養經費約4至6萬元，每月近200萬的經費，開銷龐大，近年來，服務經費募集愈發困難，盼民眾不要忽視每一張小小的發票，對創世植物人安養的重要性，踴躍響應發票愛心捐。

創世板橋院懇請民眾將捐贈發票寄送創世基金會板橋安養院（新北市板橋區四川路2段16巷10號2樓）或至財政部電子發票整合平台綁定創世基金會捐贈碼「919」，電商平台可呼籲消費者捐贈電子發票。關心植物人服務請至創世板橋院臉書粉絲團，愛心專線：（02）8966-4306分機9發票小組。