美國聯準會（Fed）6月利率決策會議意外釋出鷹派訊息，消息一出美國各天期公債殖利率全面走高，美債10年期殖利率更彈升8.3個基點至1.57％，重新站回1.5％的重要支撐關卡，元大投信研究團隊表示，預期在基本面持續轉好下，引領長天期美債殖利率利率向上，建議投資人可評估自身風險屬性、適度布局美債反向ETF。

Fed 6月利率決策會議，雖維持基準利率0~0.25％和每月1200億美元的購債規模不變，但上調超額準備金（IOER）與隔夜反向附買回操作（ON RRP）利率各5個基點，並指開始討論縮減購債計畫，點陣圖亦顯示2023年將升息兩次。

此外，相較4月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議聲明稿新增疫苗施打降低疫情傳播和對經濟衝擊的論述，並維持經濟活動和就業狀況進一步轉強的措辭，大幅上調今年GDP和PCE的預測，2021年GDP從6.5％上調至7％，而PCE從2.4％上調至3.4％，核心PCE從2.2％上調至3.0％。

Fed主席鮑爾雖稱通膨數據快速增長，主因為短缺的供給和低基期因素，並以近期木材價格至高位下跌為例，認為隨時間推移通膨將回落，重申通膨回升僅是暫時現象，但觀察聯準會對於通膨預測風險權重大幅走高，意謂多數委員對於未來通膨前景不確定性增高，若下半年通膨未如預期回落，Fed寬鬆政策態度有加速轉向的風險。

此外，利率點陣圖透露出寬鬆政策未來將逐漸轉向，2022和2023年分別已有3、6位委員上調對利率的看法，並預計2023年底上調兩碼至0.5％～0.75％。會議後市場偏鷹派解讀，美元指數回升至91以上，2年期美債殖利率彈升4.2個基點至0.20％，10年期美債殖利率彈升8.3個基點至1.57％，重返1.5％的重要關卡，美股短線呈震盪收跌。

元大美債20反1 ETF研究團隊指出，從本次FOMC會議結果與眾多經濟數據來看，Fed貨幣政策已來到分水嶺，短期Fed將維持寬鬆環境，但應不會再擴大寬鬆規模，建議投資人可適時布局美債反向ETF，堤防下半年貨幣政策轉向之風險。

元大美債20反1 ETF研究團隊提醒，反向一倍ETF以追蹤「每日」指數報酬率反向一倍為目標，而非該指數「一段期間內」累積報酬率之反向一倍，簡而言之，反向倍數關係僅限「單日有效」，故不宜以長期持有反向型ETF之方式獲取累積報酬率。

且目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，槓桿與反向型ETF適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。