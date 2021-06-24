逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開高走高，終場上漲71.25點，漲幅0.41％，收在17407.96點；櫃買指數亦同步上漲1.66點，漲幅0.79％，收在212.37點；三大法人進出方面，外資續買38.48億元，投信續賣0.26億元，自營商續買32.76億元，惟外資法人於台指期轉買973口多單，累計淨空單部位為31494口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股近期發展精彩，且儘管短線時不時就有雜音出現，惟多方向上攻堅的企圖心仍未因此改變，不僅航運股長榮、陽明、萬海、新興、裕民、台航、中航、慧洋-KY、益航、榮運，及鋼鐵人中鴻、海光、威致、聚亨、彰源等，再度轉強亮燈漲停。

此外，電子股中環球晶、中美晶、霖宏、晶技、加高、德宏、華興、安普新、杰力、強茂、順德、一詮、界霖、長科*、勤凱、歐買尬、宣德、順達、玉晶光、怡利電、車王電、麗清、倉佑、朋程、南帝、申豐、東鹼等，均表現搶眼，顯見在市場人氣未退潮。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，喜迎旺季需求，趨勢持續走揚、內外資法人心態偏多，預期股價只要守穩10日線不破，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，航運族群短線恐須提防劇烈波動，反觀電子股普遍基期偏低，且籌碼面經長時間沉澱後已相對穩定，加上第三季電子旺季來臨、歐美解封、車市復甦等利多題材，建議可持續留意。