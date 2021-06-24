證券分析師陳杰瑞表示，台股24日雖受權值股回檔影響，惟航運股走出前日的疲態，助力大盤持續上攻，終場上漲71.25點，收在17407.96點，呈現價漲量縮。

就技術面觀察，大盤連兩日站回所有均線之上，日KD指標也交叉向上，頗有轉強的意味。不過，目前攻擊量仍不足，且權王台積電下跌，故多頭反攻的力道尚嫌薄弱，投資人可小量資金偏多操作，惟整體仍建議居高思危。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，獲利表現亮眼，惟股價前日跌停、24日漲停，雖線型並未轉弱，但有鑑於籌碼太過混亂，仍建議逢高出脫。

選股方面，盤面表現相當詭譎多變，前一交易日重挫的航運股，24日隨即見到買盤回流，萬海、長榮亮燈漲停，激勵航運股走揚。不過，航運股近期因位處高檔，波動太過劇烈，且籌碼凌亂，建議投資人陸續落袋為安。

此外，至於電子股方面，強勢族群仍落在矽晶圓及被動元件，其餘創高強勢股中，則可留意晶技、力特、界霖、朋程等。