中市龍井區驚傳疑似虐童致死案。3歲張姓男童因肚子痛被送醫，急救不治。醫療人員發現男童腹部、背部有明顯瘀青，通報警方等單位調查，台中檢方昨天以母親同居人楊男涉嫌重大，有串證之虞聲押獲准，今天會同法醫進行解剖，張母及親友到場，面對媒體追問案情不願多言。檢方表示，已採相關檢體送驗，釐清案情。
檢察官今天下午3時許會同法醫在台中市生命禮儀管理處進行解剖，張母及親友等多人到場，面對媒體都不願多談，媒體追問是否有打小孩？張母低頭迴避，不發一語，快步離開。親友有人回答：「沒有！沒有！」；有人說：「都跟檢察官講了」。
警方調查，張童的母親在22日下午近3時許打119，指稱男童肚子疼痛，請求救護車協助送醫，張童到院已無呼吸、心跳等生命跡象，搶救仍不治。醫護人員發現他的背部、腹部有瘀青，疑似虐童事件，而通報相烏日警分局及家暴防治中心介入調查。
據了解，男童生父母離異，張父與大兒子住南部，媽媽則帶3歲小兒子，約半年前才與楊姓男友在台中同居，楊男有時會出手管教小孩。
檢察官昨天會同法醫相驗，訊問楊男後，以他涉及傷害致死罪嫌重大，且有勾串證人及逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准，今天下午解剖張童釐清死因。
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