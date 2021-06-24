《空軍雜誌》（Air Force Magazine）23日報導，先因颶風侵襲被迫離鄉背井、之後老家又被F-35戰機「鳩佔鵲巢」的數十架F-22「猛禽」戰機，已確定將落腳維吉尼亞州的「蘭利－尤斯提斯聯合基地」（Joint Base Langley-Eustis），進一步增強該基地的F-22營運能力。

根據報導，美國空軍表示，在經過長達2年的環境評估後，已正式決定將隸屬於第325戰機聯隊（325th Fighter Wing）、負責F-22戰機訓練任務的第43戰機中隊（43d Fighter Squadron）和第2戰機訓練中隊（2nd Fighter Training Squadron），轉移到蘭利－尤斯提斯聯合基地，共計包含28架F-22、16架T-38教練機、約660名官兵、100名民間雇員，以及1672名眷屬等。

此決定將讓蘭利－尤斯提斯聯合基地的F-22營運能力更上一層樓，因為該基地本來就是美國空軍第1戰機聯隊（1st Fighter Wing）的駐地，該單位下轄第27戰機中隊（27th Fighter Squadron）和第94戰機中隊（94th Fighter Squadron）等2個操作F-22的作戰中隊。

這也讓相關單位的官兵鬆了一口氣，《空軍時報》（Air Force Times）表示，在2018年颶風麥可（Hurricane Michael）侵襲佛羅里達州汀道爾空軍基地（Tyndall AFB）後，隸屬於第325戰機聯隊的F-22單位暫時遷移至同樣位於佛州的艾格林空軍基地（Eglin AFB），但在永久基地位置決定前，官兵們不敢購置房產，只能花大筆費用在當地需求旺盛的市場中租屋等待，讓其士氣日漸低落。

美國空軍先前指出，遭颶風重創的汀道爾基地，反而讓空軍有機會為F-35量身打造新基地設施，因此決定不讓F-22返回，而是讓該基地成為3個F-35戰機中隊的新家，總計將派駐72架F-35。