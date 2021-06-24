北農感染延燒，北市副市長黃珊珊24日表示，北農以完成4000多人篩檢，只有4名PCR陽性，另外有造冊的4000多人，23日打完疫苗有736人，今天打完1000人，目前累計1700多人，25日則會將4500人都打完。

有北農攤商抱怨，打疫苗居然還要造冊，且還有不是被造冊的人打了疫苗，黃珊珊表示，造冊由台北「農畜漁花」4大公司所造，公司造的由公司負責。

另外對於批發市場的管制，黃珊珊說，北農總經理翁震炘昨晚在疾管署有問過衛福部長陳時中，陳時中說先看這次快篩的狀況，因現在篩了4000多人，其中只有4名PCR陽性，會視疫情再做判斷；另外因進入市場只貼貼紙恐偽造，農委會也指示北農，看用蓋章的還是什麼方式，承銷人員、工作人員進批發市場都要有陰性證明，消費者則按照一般實聯制管制。

傳出萬大快篩站臨時增加的快篩路線只有一條而已，黃強調，是6條線，濱江市場的快篩站路線也有6條，因批發市場的生活習慣較特別，凌晨12時許人比較多，就都全線開通，但到中午都要回家休息，人來得就少，會請批發市場公司用簡訊通知承銷人來篩，承銷人來自大台北地區各地，北市目的是服務，不是為了設站，要用到最大量能。

針對有傳出快篩站醫護人員超時工作，黃珊珊說，快篩站醫護人員工作辛苦，但中間都有輪班，聯合醫院各院區都有來支援的同仁，加班一定會有加班費，市府是一體的，全力以赴。