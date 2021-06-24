基隆市政府公布確診燒烤店老闆足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府今天公布確診者足跡，一名燒烤店老闆14日曾前往全聯仁三店、忠三路遠東新食器時代材料行購物，自述當時人潮眾多，市長林右昌表示，已向中央調閱手機實聯制資料，最快明天發送細胞簡訊。

案14268為20多歲男性，是仁愛區仁四路八豆妖燒烤店老闆，6月18日身體不適就醫後改善，21日篩檢確診目前無症狀，收治集中檢疫所，其父母、妻子、姊姊皆相繼染疫。

林右昌指出，男子6月1日至6日、8日至13日、16至17日、19至20日下午3點到晚上11點半皆開店做生意，僅提供民眾外帶服務。

市府進一步公布足跡，男子6月14日下午3點至3點半曾到仁愛區仁三路11號全聯採購，再前往仁愛區忠三路遠東新食時代帶烘焙材料行採買至下午4點，他自述當時人潮眾多，對此，林右昌說，衛生局已向中央流行疫情指揮中心提出請求，調閱手機實聯制相關資料，最快明天會發送細胞簡訊給足跡重疊的民眾。

林右昌呼籲，民眾應提高警覺，注意自己身體狀況，如有症狀盡早就醫，有疑慮的市民也可以直接到篩檢站進行採檢。