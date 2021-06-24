今（24）日疫情記者會上，指揮中心公布新增本土確診129例，對比前幾天，疫情又有稍微升溫趨勢，尤其是南部地區，前幾天病例數都很低，不是零星確診，就是+0，但昨日高雄市一口氣+9、屏東縣也+1，今日高雄市和屏東縣則是各+6，確診數明顯變高，PTT有網友因此發文提問「南部開始失守了？」貼文一出，隨即引發熱議，有人進一步研判，該現象可能是「端午節的問題，北漂的回南部過節」。

根據PTT Gossiping板上以「南部開始失守了」為題的貼文內容，有網友注意到，南部縣市本來確診案例都只是零星數字，可現在又開始增加的趨勢，就以前一週來說，18日、19日台中市以南+0；20日、22日彰化縣以南+0；21日除高雄市+1外，雲林縣以南+0，可直到昨日，「嘉玲」突然出走，高雄市單日就暴增9例、屏東縣增1例，今日高雄市和屏東縣各增6例，染疫數字明顯有向上趨勢，因此原PO直言端午節的傷害果然還是很大，「南部是不是快炸了？」「這病毒的黑數起碼有2倍，從死亡率就能推算出來，有沒有南部已經爆炸的八卦？」

南部昨今2日確診數明顯上升，PTT有網友因此擔心「南部開始失守了？」（圖／PTT）

不貴指揮官陳時中對此看法不同，昨（23）日他就表示，這2天確診數破百應該不是大型人潮流動的後遺症，與端午連假關係相對低，不過後續仍有待更多數據來判斷，又今（24）日他再度強調「近來這些案例數當然都跟幾個群聚有相關聯，所以相對數字就會比較多一點。」

只是PTT該貼文一出，網友還是普遍認為跟端午連假返鄉人潮有關，因此先後回應「端午連假後南部不爆才奇怪」、「端午節禮包」、「謝謝北漂仔」、「就說端午不要回鄉」、「南部如果炸了，非常不樂觀」。

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