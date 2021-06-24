中華職棒規畫29日復賽，相關防疫計畫書已經送交體育署審核，體育署24日表示，以體育署的立場要把防疫做到最好，相關內容就交由防疫指揮中心審核。

中職周二召開領隊會議，會中與各隊達成共識，朝29日復賽為目標，聯盟也提出相對應的防疫計畫，包含球隊「點到點」、「團進團出」，所有進到球場的人員都需要做抗原快篩，之後每周也都會固定採檢，也訂出停賽準則。

目前中職提出的防疫計畫書已送達體育署，體育署審核後再轉送防疫指揮中心，待指揮中心及各地方政府同意配合後即可復賽。

體育署競技運動組組長藍坤田表示，有關中職申請複賽這件事，一切都以防疫安全為考量，他們希望做最嚴謹的方式來爭取復賽的可能，針對這部分，我們提供相關建議給指揮中心做參考，後續也會依照指揮中心審核結果來做輔導。

藍坤田說：「體育署的立場就是把防疫做到最好，提供最好的建議，相關內涵的部分就請指揮中心審核，看有沒有辦法把風險降到最低，提供給指揮中心參考。」