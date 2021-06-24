針對全球創校未滿50年的大學進行評比，英國泰晤士報高教特刊日前公布「2021世界最佳年輕大學」排行，台灣共有17所學校上榜，其中，亞洲大學名列世界第191名、較去年進步3名，位居全台第3名、也是私立學校第1名，校方強調，將持續朝世界一流大學邁進。

對於學校再次躋身世界年輕大學排名，亞大創辦人蔡長海表示，亞大創校僅20年，在國內入榜的17所大學中最年輕，由此成果也顯示學校辦學績效獲國際肯定。年輕就是本錢，期望亞大未來繼續努力打拼、發展智慧大學。

亞大校長蔡進發指出，學校從8年前首度榮登英國泰晤士報世界最佳大學排名後，每年都榜上有名，近1年來更已奪下泰晤士報評比的世界7項排名，不但在世界打出知名度，也有越來越多國際優質大學來與亞大交流、合作，增加師生出國或線上國際研修的資源。

而在國內各項評比中，校方表示，亞大連續多年在遠見雜誌、天下Cheers雜誌等評比中名列前茅。此外，以最近放榜的大學個人申請招生來說，在參與招生的69所大學中，亞大分發率高達97.19％，在招生名額超過千人以上的學校中僅次於台大的98.72％。

蔡進發強調，學校致力推動國際化，提升學生競爭力，在教育部補助的「學海系列」計畫中，亞大今年獲1472萬多元補助，再加上去年度補助名額，約700名學生將可於疫情解禁後獲補助出國。而學校師生表現也很優異，今年亞大學生向科技部申請的研究計畫，有103件通過，名列全台第7，且5年來，亞大每年通過審核者都逾百件。