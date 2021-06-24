隨著AI應用越來越廣泛，衍生商機正蓄勢待發，相關公司股價也高漲，連帶使得AI概念基金報酬亮眼，今年以來表現最好的前三名，以元大全球AI ETF(00762)漲幅居冠，其次分別為台新全球AI ETF(00851)及統一全球智聯網AIoT基金。

AI投資熱潮起，根據史丹佛人本人工智慧研究院(Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence)發佈2021 AI指數報告顯示，全球企業對AI的投資激增至近678.5億美元，顯示疫情下企業積極運用AI技術追求業務成長、轉型與管控成本目標。

觀察應用AI技術投放廣告的臉書ARPU(用戶平均貢獻金額)、DAU(活躍用戶)成長高於分析師預期，第一季營收年增48%，廣告均價更年增30%；Google第一季營收年成長34%、淨利更創下新高。

就資金投入及營收而言，AI商機潛力可期，也因此，帶動相關基金表現，根據理柏資訊統計(至2021/6/21)，國內核備境、內外AI主題基金今年以來的表現，被動式基金績效優於主動式基金，ETF基金就包辦了前兩名。尤其元大全球AI ETF(00762)去年淨值報酬率37.49%，今年來截至6月21日，報酬率已達12.7%，為同類型之冠，領先去年最熱門的安聯AI人工智慧基金。

資料來源：Lipper資訊，採新台幣計價。截至2021/6/21，鄭心芸製表。

專家分析，當趨勢明確，透過ETF最能掌握股價爆發力，因為ETF多半遵從市值邏輯，當產業趨勢明顯，股價強者恆強下，ETF能夠吃飽吃滿。另外，提醒投資人選擇科技主題型ETF，優先選擇可以全球佈局的ETF，如此一來能夠納入全球最頂尖企業，同時也能進一步分散風險。最後就是檢視指數篩選邏輯，是否掌握產業的精隨，才能長期緊跟產業脈動。

以表現最佳的元大全球AI ETF為例，是台灣首檔只鎖定AI產業的ETF，該ETF追蹤STOXX全球人工智慧指數，最大特色在於以企業的AI 營收來源篩選指數成分股。藉由全球金融機構資料庫權威FACTSET 精準拆解企業營收來源，其中符合AI 三大核心領域：演算法、大數據和運算力中相關產業營收的比例，需占50%以上，才能納入持股，讓投資人可真正鎖定已實質受益於AI 趨勢的領導企業。

該ETF前三大持股分別為Nvidia(輝達)、Facebook、Google母公司Alphabet，其中AI晶片龍頭、自駕車科技與車用平台領導廠商Nvidia(輝達)，受惠於雲遊戲、資料中心雙成長主軸，並且已與多家車廠合作下一世代車(新能源車、AI自動輔助駕駛)，也將是未來成長動能。由於營運展望佳，股價今年來股價上漲4成之多，頻創新高，至於臉書、Google今年來漲幅也分別超過4成、25%，帶動元大全球AI ETF(00762)持續創新高。