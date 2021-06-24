國內本土疫情持續升維持三級警戒，影響大專校院教學與授課，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。

儘管受到疫情影響，國內大專院校仍然持續累積研究能量，頻頻獲獎，其中，中央大學電機系碩士生陳柏翰與曾昱翔所組AI研究團隊(NCUEE-NLP)，在李龍豪助理教授的指導下，以人工智慧文本摘要生成技術，在國際計算語言學學會生醫小組(ACL-BioNLP)舉辦MEDIQA 2021國際競賽中，勇奪醫療問題摘要QS組全球第3名殊榮。

這項競賽參賽隊伍包括國際大公司與研究機構，如中國阿里巴巴公司、美國國家醫學圖書館(NLM)、Adobe Inc.等，以及國際知名大學，如美國史丹福大學、加州大學聖地牙哥分校、德國柏林洪堡大學等，由於競賽題目頗具深度與難度， 最終全球只有22組團隊如期完賽。

競賽過程相當激烈，前3名系統效能皆在伯仲之間。第1名為中國阿里巴巴公司，第2名德國柏林洪堡大學，台灣國立中央大學勇奪第3。但中央大學在效能指標HOLMS則排名第1，明顯優於其他團隊。

電機系李龍豪助理教授表示，感謝徐國鎧教授與李柏磊教授的共同指導，本計畫為執行科技部AI計畫，並受人工智慧普適研究中心(PAIR)協助之下順利完成。中央電機AI團隊先採取有效地資料擴增，增加合適的訓練資料後，選擇當下最新的「PEGASUS Transformer」深度學習模型作為主要系統架構，最後微調使其適應於問題摘要任務。

李龍豪說，民眾在網路論壇或官方留言板上的醫療問題，可能包含與問題本身無關的內容，有礙於自動問答系統的開發，他們所發展的問題摘要生成技術，有助於機器理解民眾問題內涵。該團隊未來將持續精益求精，期許在科技部AI計畫經費挹注下，除英文介面之外，也能開發中文醫療智慧問答系統，造福國人。

元培醫大生技製藥系學生林容瑜在劉家欣老師的指導下，也以茶葉萃取物發現天然植物素可抑制抗藥性肺炎克雷伯菌的研究，獲科技部大專生研究計畫補助。

劉家欣老師指出，茶是中國人幾千年來養生的飲品，具有保健和抑菌的功能，我們從茶葉中找到天然植物素，可以用來抑制加護病房中時常感染的抗藥性肺炎克雷伯菌；根據美國感染醫學會在2004年的報告，抗藥性細菌的產生比抗生素的研發速度更快，導致有些多重抗藥性細菌沒有抗生素可以治療，這次的研究發現可用於抗生素對肺炎克雷伯氏菌感染的輔助治療，並減少抗生素耐藥性致病菌的出現和擴散。

元培生物科技暨製藥技術系三年級學生林容瑜，就讀花蓮女中時就對生物很有興趣，到元培就讀後很高興能系上生物科技專業領域讓她更深入學習，同時學習茶加工與製藥技術等操作，3年來學習成績保持系上第1，平時就積極參與系上學長姐的研究專題，這次更由劉家欣老師指導，提出「茶葉萃取物抑制抗藥性克雷伯菌之研究」計畫，並獲得科技部補助大專生研究計畫補助，讓她大受鼓勵。

目前受疫情影響，林容瑜同學都在家遠距上課，也和劉家欣老師以線上討論的方式，進行研究計畫的文獻蒐集與數據整理等前置作業，但她已經迫不及待想回到學校實驗室展開研究，希望如期完成研究計畫，也為未來攻讀研究所的生涯規劃再邁進一步。