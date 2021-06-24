新北捷運局今日下午舉辦「新北環狀線板新站土地開發案」招商線上說明會，介紹基地及招商條件，預估興建投資金額約39億元，預計9月公告徵求投資人，順利與投資人簽約後，可於2024年開工；捷運局表示，開發完成後，預計可挹注捷運建設自償性經費約40億元。

新北捷運局副局長林耀長表示，板新站位於板橋中山路及板新路口西南側，鄰近新板特區，基地面積約1392坪，將接續車站出入口由地上6層開始興建，預估可興建地上29層、地下6層，總樓地板面積約1萬8700坪之捷運商辦大樓。

符合資格的申請人，預計2022年3月就產品規畫、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例，展開綜合評選作業，選出最優申請人將於簽約後成為正式投資人。

林耀長進一步說明，新北環狀線板新站等7處原委託台北市政府代辦開發場站，已於去年底辦理移還作業，新北市政府目前總計辦理10處基地招商作業，其中秀朗橋站、景平站、中和站及中原站已徵得投資人進行建築設計作業，其餘包括板新站等6處場站，也已規畫陸續招商興建。