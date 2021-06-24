日本28歲女星本田翼，外型亮眼卻擁有超親民的興趣，那就是她非常喜歡看動漫與打電玩，讓她又有最正宅女的封號，YouTube頻道吸引超過200萬宅宅粉絲追隨。只是日本八卦雜誌《FRIDAY》今日更公布一項恐怕讓粉絲心碎的震憾消息，那就是本田翼死會了，男友還是小她2歲的高富帥醫生。

本田翼今日被日媒曝光新戀情，稱她的交往對象是一名擁有一雙下垂無害的眼睛、外型神似男星中村倫也的鹽系帥哥。更有知情人士爆料，男方背景來頭不小，是26歲的內科實習醫生，還會說中文與英文，更因為家裡開公司的關係，從小就坐最高檔的BMW名車。

據報導指出，男方從學生時期就是本田翼的超級粉絲，兩人經過共同好友介紹，在網路遊戲中認識。本田翼與男友平常相處基本上就是宅在家約會，男方先出門上班，再買菜等本田翼回家，基本上不外出。

這位身高超過185公分的高富帥醫生，已向雜誌承認戀情，女方經紀公司則回應：「私事交由本人處理。」網友對於本田翼爆出新戀情，反應相當有趣，紛紛留言「打遊戲認識，不愧是宅女」、「長得像中村倫也的鹽系男醫生？開BMW的富二代，還是本田翼的fan？這是什麼偶像劇設定」、「與阿宅談戀愛果然要從遊戲入手」。