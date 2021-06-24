日前解放軍空軍派出28架戰機飛入台灣西南防空識別區（ADIZ），創下中國軍機擾台最大規模記錄。對此，大陸國防部新聞發言人任國強今日表示，解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

我國防部指，解放軍派出的28架軍機包括14架殲16、6架殲11以及4架可攜帶核武器的轟6軍機。

大陸國防部今日舉行例行記者會，任國強被問道，如何評論解放軍近日出動20多架次軍機進入台西南空域？

他首先表示「台灣是中國不可分割的一部分」，台灣問題純屬中國內政，中方堅決反對美台任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美方借台灣問題搞「以台制華」，堅決反對台灣方面「挾美自重」搞「以武拒統」。

他又指，「台獨是走不通的絕路，搞台獨就意味著戰爭」，美方應充分認識到，中國的發展壯大是任何勢力都阻擋不了的，美方應遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台軍事聯繫。

對於近日解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，他稱，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，「解放軍將堅決履行維護國家主權和領土完整、保衛國家安全的神聖職責」。