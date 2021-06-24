疫情從去年起就肆虐亞洲，更因地球村概念讓許多商務、求學、探親、觀光各類族群自由往來各國，病毒迅速在全球竄流，重創觀光旅遊業，全台旅行社在去年就紛傳倒閉，而5月中旬起，國內疫情升溫，旅遊業者朝思暮想的旅遊泡泡再度幻滅，雖然政府祭出紓困4.0方案補助業者及從業人員，但北市多家大型觀光飯店負責人強調，若不加大員工薪資、營運成本等各方面的補助力道，飯店業也只能忍痛放無薪假、裁員。

另外旅行業品保協會6月5日也舉辦線上記者會，呼籲政府：從優、從寬、從速補助辦理，別讓更多旅行社就此消失。不僅旅行社慘，相關從業人員也只能無奈轉職或兼職，等待旅遊業曙光。

黃小姐原是法人協會的日本窗口，工作尚算穩定，本身擁有日語N1一級檢定資格，日語能力極佳，手上原有一些商談會翻譯、一日遊地陪等案源。沒想到，疫情讓她地陪收入歸零、大型活動也無法舉辦，只能靠外語能力另謀他路。

個體戶為了餬口可以隨時調整工作型態，但公司負責人擔責的壓力更大，成立於1994年的大榮旅行社已深耕日本線多年，人稱大榮伯的大榮旅遊集團董事長郭文瑞，在去年就喊出：「只要有人活著的時代，旅遊絕對不會滅。」即便產業受疫情衝擊，他仍表示樂觀看待，而他的信心，來自於深厚的旅行業經歷。郭文瑞提出「大榮伯三目標」，即國旅、客製化及員工訓練，藉此突破大環境的限制。

無奈目前全台三級緊戒，除了宅在家乖乖防疫，能做的實在太有限，有感第1線的醫護、警消人員真的非常辛苦，因此，特別與多家友好的餐飲業者串連，並號召有能力付出的朋友共襄盛舉，大家還親手寫下加油打氣卡片，逐一送暖到醫院，獻上暖暖的心意，為第1線人員加油打氣。

讓大榮旅遊、彩虹熱狗、日香吐司、旺咖啡等能為辛苦防疫的前線人員說聲：辛苦了~感謝有您！目前暖心已遍布馬偕、三總、新光、國泰、慈濟等數十家醫院。也盼在疫苗助攻下防疫早日有成，全民才能重獲自由的日常。