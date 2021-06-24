高市議員陳麗娜指出，高雄今年5月的死亡數1943人、死亡率0.70‰，比疫情還沒開始的2019年同月份多了0.07‰的死亡率，而其他五都最多只增加0.03‰。今年5月疫情快速升高，熱區在雙北，但高雄死亡率卻創新高，這個異常的現象，需要陳其邁以更精準的疫調、更深入的流行病學分析替市民找出答案。（陳麗娜提供）

高雄市這兩天新冠肺炎確診個案暴增15例，高市議會國民黨團今（24）日再度呼籲，市長陳其邁超前部署進行擴大篩檢，甚至超前中央在高雄實施普篩。針對陳其邁槓上新北市恩主公醫院嗆疫調不實，市議員陳麗娜則勸他不要因為「嘉玲」破功而爆氣，反而該關注高雄死亡率為何異常創新高？

針對高雄發生兩名未滿18歲學生施打疫苗的案例，高市議會國民黨團總召童燕珍表示，更讓民眾對政府把關機制提出質疑，加上施打AZ疫苗後死亡不良事件累計逾百件，民眾對AZ疫苗的信心只會不斷降低。

高雄市23日增加9名確診個案，24日又新增6例個案。童燕珍表示，前陣子高雄確診個案較少，如今又有增加的情況下，她建議，高市府要落實篩檢，期望陳其邁能繼續超前部署進行擴大篩檢，甚至超前中央在高雄實施普篩，也應納入未來考量。

陳麗娜則指出，昨高雄暴增9例確診個案，在防疫中心還沒確認北高確診案例是否為同一病毒株之前，陳其邁就爆氣雙北疫調，綠營更怒斥新北市長侯友宜為防疫豬隊友。她呼籲，陳其邁有事發生就面對它、處理它，把自己份內事處理好最重要。

陳麗娜認為，高雄防疫還有很多要深入注意的地方，比如今年5月的死亡數1943人、死亡率0.70‰，比疫情還沒開始的2019年同月份多了0.07‰的死亡率，而其他五都最多只增加0.03‰。今年5月疫情快速升高，熱區在雙北，但高雄死亡率卻創新高，這個異常的現象，需要陳其邁以更精準的疫調、更深入的流行病學分析替市民找出答案。