台南市政府因應北農群聚感染，昨天起匡列相關人員安排篩檢與接種疫苗，共計匡列114位與北農有關的貨運人員，今天卻傳出安南區衛生所進行篩檢時，有司機因不耐等候，出言辱罵醫護人員，台南市長黃偉哲強調，全案已報警，但該名人士已倉促離開現場，正透過監視器確認身分，「我們絕對會是依法辦理」。

黃偉哲說，因為北農群聚感染事件，導致全國各地與北農有業務連結的，包括貨運行、駕駛、助手等都暴露在病毒風險之中，為保障相關人員及其家人健康，市府撥出試劑和疫苗協助他們，但他呼籲，千萬不要以奇怪理由或不耐態度，甚至出言辱罵醫護人員。

衛生局長許以霖說，台南市23日起對果菜批發市場供貨商、員工、貨運人員開始分批分流進行快篩及施打AZ疫苗，擴大造冊2101人，其中包含往返北農的貨運人員114人，截至今天上午完成約700多人接種。

不過，今天卻發生有一名司機人員疑因不耐等候，在安南衛生所對現場醫護大聲辱罵，報警處理時，當事人卻已離開現場，警方現正透過監視器找出該員，將以辱罵公務員及傳染病防治法等相關法規嚴懲。