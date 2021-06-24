自駕卡車新創公司Embark Trucks表示，將與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，藉此交易該公司將籌資6.15億美元，估值約達52億美元。

Embark加入PlusAI Corp.與TuSimple的行列，這使自駕卡車公司投入公開市場的再添一例。Plus先前與另一家SPAC合併，交易規模約達33億美元。TuSimple 4月在那斯達克進行股票首度公開上市（IPO）。

Embark周三並宣布美國前交通部長趙小蘭（Elaine Chao）加入董事會。

Embark總部位在舊金山，創立於2016年，強調該公司是美國成立最久的自駕卡車軟體業者。Embark與送貨公司結盟，提供節省成本和提升道路安全的服務，合作廠商包括啤酒供應商百威英博、科技大廠惠普、北美最大卡車運輸公司Knight-Swift Transportation等。

Embark與一家名為Northern Genesis Acquisition Corp. II合併，此為聚焦永續事業的SPAC。