士林地檢署為協助抗疫，24日募得500份「抗疫關懷箱」，將轉贈給雙北地區的弱勢家庭，檢察長繆卓然表示，關懷箱的內容多來自更生人及愛心團體，包括毒品戒癮「向日農場」的蔬果、八仙塵爆被害人家屬製做的咖啡、手工餅乾，以及更生人自營的乾麵條、醬料調理包等，希望在疫情嚴峻時刻提供一些關懷和支援。

士林地檢署表示，此次募集活動，結合士林榮譽觀護人協進會、更生保護會士林分會及犯罪被害人保護協會士林分會，規畫相關紓困措施。日前已募得500份「抗疫關懷箱」，將轉送到有立即需要的協助者家庭，創造雙方都獲得援助的效果。

檢察長繆卓然表示，為關心司法保護對象，不少個案在疫情期間，造成生活、工作、家庭等急難問題，因此規劃實施「後疫情時代」的服務計畫，希望能透過「就業」、「經濟」、「生活品質」、「家庭」、「情緒」、「防疫習慣」等6向度，快速找出因疫情影響生計的對象。

士檢表示，本次在3會協助下，募集到的「抗疫關懷箱」，產品內容包括「向日農場」毒品戒癮中途之家的蔬果、麵包或八仙塵爆被害家屬的咖啡、堅果、手工餅乾，另有更生人自營的乾麵條、醬料調理包等食品乾貨，另有口罩、酒精等物資。

關懷箱將陸續送至有迫切需要的家庭，士檢希望透過這種資源共享，同時協助兩方，在此次的抗疫行動貢獻心力，將疫情影響降至最低。