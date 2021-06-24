霧峰分局利用疫苗快打站人潮較多，加強宣導防詐騙知識。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

國內疫情嚴峻，三級警戒一延再延，政府釋出各類紓困專案，詐騙集團看準這波可利用的機會，可能假冒政府機關或銀行名義，趁機騙取個資或財物，霧峰分局偵查隊跑遍轄內6個疫苗接種站，向民眾宣導防詐知識，就是要幫你看好荷包。

霧峰分局偵查隊指出「擴大急難紓困」、「勞工紓困貸款」、「孩童家庭防疫補貼」等政府補助相繼推出，詐騙集團也看到機會出手，他們可能會假冒政府機關或銀行名義，例如打著急難紓困申辦網址名義，亂槍打鳥發送簡訊、電子郵件或Line訊息，引誘民眾點擊假網址，趁機騙取個資或植入惡意程式。

警方呼籲大家千萬不要隨意點擊他人轉傳的線上申辦網址，領補助前先保護好荷包，為讓民眾廣為所知，霧峰分局利用疫苗接種站，人潮較多，前往轄區6個快打站，加強宣導，請民眾與防疫假訊息「保持」距離，不要輕信網路訊息，仔細查證訊息真偽，切勿任意點選連結或轉傳其他群組，引發社會不安或危害，成了非常時期的Covidiot（防疫豬隊友），小心求證，才能遠離詐騙。

另也是霧峰分局萬豐派出所，前警友站長的杰鑫有限公司經理紀煌錕，有感於警察人員在疫情前線，冒感染風險，維持治安及做好防疫勤務，低調捐贈醫療口罩、護目鏡等，期盼支援政府防疫工作，盡一份心力，霧峰分局副分局長鐘仁亨致贈感謝狀，感謝其熱心公益。

霧峰分局長陳家銘呼籲民眾，全國防疫大作戰時刻，詐騙集團竟趁機搭便車，假冒衛生局疫調名義，偽稱民眾被匡列在接觸者名單當中，要求核對名字、生日、身分證字號、家庭成員及相關個人資料，藉以騙取個資。接獲不明可疑電話、簡訊、網址連結，永遠提醒自己防詐騙三步驟，「冷靜」、「查證」、「報警」。