你是經常需要進行大量處理許多影像作品的專業工作者嗎？瞄準專業工作者而來的iPad Pro系列在今年4月份正式發表。6月初期包含新一代iPad Pro、iMac與Apple TV終於在台開賣。如果你好奇升級M1晶片的iPad Pro在效能性能上的表現，一起來看看快速評測的體驗。

iPad Pro 12.9吋款式（第五代）與盒附配件。（黃慧雯攝）

iPad Pro 12.9吋款式（第五代）支援Face ID。（黃慧雯攝）

iPad Pro 12.9吋款式（第五代）機身細部照片，左右側都有兩個喇叭（共四個）、連接埠仍是USB-C，USB4以及Thunderbolt 4，頂端有吸附Apple Pencil的磁性區域。（黃慧雯攝）

iPad Pro 12.9吋款式（第五代）搭配巧控鍵盤的右側、閉合狀態與左側。（黃慧雯攝）

首先，來了解一下關於新一代iPad Pro對比前一代的升級，包含看齊2020年底推出的M1系列Mac，不再使用A系列晶片，改用Apple M1 晶片。對比第四代款式，機身厚度微增0.5mm，可維持10小時電力，應對一日工作所需綽綽有餘。效能上，安兔兔評測取得了970070分，對比先前安兔兔官方公布8GB RAM版本的MacBook Air跑分達到1119243來說，略遜一籌；但參照安兔兔官網公布的2021年5月iOS性能榜，新一代12.9吋、11吋M1 iPad Pro的跑分平均都突破100萬分的成績，性能可信賴（iPad Pro第四代約71萬分）；以Geenbench 5跑分來看取得單核心項目1713、多核心項目7063的成績；對比同樣以M1 MacBook Air跑分結果（1705 / 7915）來說，兩者成績則是較為接近。但若是對比iPad Pro 12.9吋的第四代款式（A12Z Bionic晶片）的成績（1121 / 4657）來說，多核心項目的表現升級幅度明顯。

iPad Pro 12.9吋款式（第五代）安兔兔評測跑分（左）與Geenbench 5跑分結果。（螢幕截圖）

與新一代11吋iPad Pro不同的是，12.9 吋 iPad Pro 搭載獨家的 Liquid Retina XDR 顯示器，能檢視、編輯和享受具有逼真細節的 HDR 內容，也內建支援杜比視界以及 HLG，視覺體驗前所未有，親眼見證才能體會。螢幕亮度達到1000尼特、峰值亮度可達1600尼特；支援1000000 : 1對比度。螢幕解析度則達2732 x 2048 像素，同樣延續支援P3 廣色域、原彩顯示、ProMotion 技術，其特製的抗反射塗層，能帶來極低反射率，室內室外觀賞都悅人眼目。

新一代iPad Pro皆支援5G網路，可以使用eSIM在全球 180 多個國家和地區的 iPad 上直接註冊行動數據方案。與iPhone 12全系列一樣支援智慧數據模式，用不到5G 時，將自動切換到 LTE ，讓設備更節電。若用行動網路也能 FaceTime HD，以最高 1080p 畫質進行 FaceTime 通話。支援藍牙5.0與Wi-Fi 6，後者速度高達 1.2Gb/s，並支援 MIMO。

不僅如此，新一代iPad Pro的連接埠升級支援 Thunderbolt 3 與 USB 4，能搭配更多配件，包括高效能的外接儲存裝置、連接埠、10Gbps 乙太網路，以及6K 解析度的外接顯示器。對於有外接螢幕需求的使用者，或是經常要傳輸大量影片、相片的工作者來說，新一代iPad Pro在連接埠的升級更能對於專業需求，省時又提升效率。

同樣支援Face ID解鎖，全新的 1200 萬像素超廣角前置相機以更寬廣的視野拍攝影像或影片。還配有「人物居中」的功能（升級到iOS 15之後），使用機器學習以自動平移，讓人物於視訊通話時穩居畫面中央，可適用於包含FaceTime、Zoom、Google Meet等視訊軟體。主相機搭載光學雷達掃描儀、具備超廣角相機，也支援多相機模式；儲存空間首度推出 2TB 款式，大量檔案都能隨身帶著走。所搭配的巧控鍵盤則首度推出白色款式（當然也可搭配聰穎雙面夾、鍵盤式聰穎雙面夾），可搭配Apple Pencil 2使用。

使用體驗上，12.9吋iPad Pro螢幕等同於看齊常見的13吋筆電，但是獨具可輕鬆以平板模式執行（不搭鍵盤），若是工作之餘想要放送身心，欣賞串流影音追追劇，以 iPad Pro四顆揚聲器來外放效果來說，氣勢滂薄；若搭配AirPods Pro或是AirPods Max還可體驗Apple Music、Apple TV+的空間音訊，感受如臨其境的聲效，以及Mini-LED螢幕帶來的亮麗效果。當然，玩起遊戲來說也是不遑多讓的令人輕鬆就能沈浸其中。可以一秒切換工作或娛樂模式，十分便利。

iPad Pro 12.9吋款式（第五代）執行《原神》的畫面。（螢幕截圖）

搭配5G的功能以及升級支援Thunderbolt 4的連接埠，則能讓iPad Pro在處理龐大資料時，無論以有線傳輸或是無線網路、Cellular網路傳輸，都能節省更多時間，發揮更高效率，對應專業需求來說，都是更為便利的特點。

iPad Pro 12.9吋款式（第五代）執行《Canva》、《Keynote》的畫面。（螢幕截圖）

若是要搭配（巧控）鍵盤，iPad Pro則是可以輕鬆化身類筆電，在iPadOS 15當中可在 Swift Playgrounds 4，直接藉由iPad 上為 iPhone 和 iPad 打造 app，並直接將 app 上傳至 App Store，對於Swift的開發者來說前所未有的便利。

iPad Pro 12.9吋款式（第五代）執行《Swift Playgrounds》的畫面。（螢幕截圖）

搭配Apple Pencil的繪圖以及筆記功能，當然在新一代產品中也得以延續。大螢幕的呈現讓你瀏覽區域更廣大，無論是要作為Mac的第二螢幕（以並行方式執行），或是顯示課堂筆記、劃重點，來跟上學習進度，都是一大利器。在防疫期間，具備人物居中功能的全新前鏡頭，更能讓人在繁忙的工作會議與線上課程中，更能提升會議品質；在與家人的FaceTime互動中，也更能傳遞情感。整體來說，可謂是許多面向的升級都相當到位。