本土疫情肆虐，各行各業經濟受嚴重波及，可行政院提出的紓困4.0方案卻平息不了民怨，如行政院日前為緩解打工族停班壓力，再拍板投保薪資2萬3100元以下的兼職時薪人員，可領取1萬元生活補貼，但消息曝光後，隨即引來沒領到補助的正職勞工不滿，認為中央要這樣一直追加補助，不如直接推行「普發」。

受疫情影響，國內民不聊生，許多沒班可上的打工仔，生活陷入難以想像的困頓。勞動部日前因此特別召開就業安定基金管理會，擬讓今（2021）年4月30日前有投保，且薪資在23100元以下的打工族領取1萬元生活補貼，若領取其他部會相關補貼則不可重複領取，預估這項紓困政策全台有41萬人適用，今日行政院也正式通過該方案。

行政院今（24）日拍板紓困4.0精進方案，擴大補助範圍、對象。（圖／行政院提供）

可消息一出，同樣受疫情所苦，卻一分紓困也領不到的正職勞工超級不爽，認為自己明明也是疫情受災戶，拿不到中央補助也就算了，如今還乖乖繳稅，被中央當「提款機」，不僅如此，PTT上還有鄉民直言「税是我在繳，錢是別人爽」、「單身上班族都不用養父母顧家」、「感謝社會中流砥柱們的付出，疫苗最後打、紓困領不到、稅金年年繳」、「做正職的都該死，這個社會不需要正職員工」、「我他X每天工作，領超過最低薪資，我活該命X」。

其中更有不少網友向政府喊話，建議補助方案一直追加，何不乾脆考慮普發，並留言強調「普發排富是會死嗎？偏要自己用一堆鳥設定，這樣綁法票又不會比較多」、「普發就好，搞一堆有的沒的，一直追加」、「年薪50萬以下無房產的直接普發不就解決了」、「早說了，普發最公平」、「什麼鬼，要這樣發乾脆普發就好了啊」。

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