嘉義市政府要求美甲美睫業復業，務必嚴守防疫規範。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處長田長沛（左）代表轉贈防護面罩給共和市場的攤商。（廖素慧攝）

全台三級警戒防疫再延長，菜市場是人流管制避免群聚的重點，嘉義市政府24日宣布，調降公有市場攤位使用費及市場用地權利金3成，減費期間是今年5月15日至8月15日；同時市府公告即日起美甲美睫業可以恢復營業。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市的人口密度僅次於台北市，因而2周前疫情嚴峻時刻公告暫停美甲美睫業者營業，全台三級警戒延長至7月12日，為顧及民生經濟，市府公告美甲美睫業者可以營業，但必須嚴守防疫規範，若消費者拒絕配合，店家應該拒絕提供服務。

嘉義市政府建設處表示，嘉義市有登記的美容美髮美睫美甲業者約650家，加上小型、未登記的店家總共約900家，復業的店家務必遵循防疫規範，包括實聯制、體溫量測、手部消毒、採預約制，全程戴口罩、加戴個人防護裝備；座位及候位區採梅花座間隔，管制人流總量，定期清消場所及用具，禁止餐飲。

市府建設處長田長沛指出，公有市場「減租方案」，所有攤商每個月的租金打7折，即減租3成，公辦民營市場的用地承租戶權利金也打7折，自5月15日起實施至8月15日止，估計有413個攤位攤商、171位承租人受惠。

市府建設處表示，減收3成租金3個月，估算每月減收56萬5005元，3個月共減收169萬5015元，減緩疫情對攤商營運的影響，並採滾動式檢討。

市府建設處也轉贈嘉義市嘉邑行善團捐贈的1358個面罩，給東市場、西市場、北興市場、保安市場、共和市場、永和市場、南田市場等7處設攤區給攤商使用。