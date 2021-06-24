根據中央流行疫情指揮中心規定，國中小學教師將納入第7類疫苗接種對象，至於大學教職員則尚未納入，但教育部近日已發文要求各大學調查並造冊，國立中興大學23日針對此進行調查，但提出登記施打疫苗前的「3項但書」，要大家「三思而後行」，引發討論。

有興大教職員在臉書貼文指出，23日接到學校人事室的信函，內容寫著「如您能接受並履行『三思而後行』原則，請在登記『我要打疫苗』，下面還附有「3點但書」，有老師開玩笑的留言說「是要打疫苗還是參加飢餓遊戲」。

這3點但書分別是「我願意接受任何廠牌疫苗」、「我願意接受不確定何時打疫苗」及「我願意接受登記後絕不反悔」，有其他師生留言表示「您先打了沒事，我再打」、也有人說「我要每一種都來一輪」。

中興大學對此回應表示，是接到教育部及人事行政總處來函，要求進行「疫苗接種外展服務」的前置作業，才會針對教職員接種疫苗意願及需求總量做調查評估、造冊，方便後續安排場地及規畫分流動線等。

興大強調，因為疫苗珍貴，為避免醫療資源浪費，才會在意願調查信中提醒教職員審慎評估，未來一定會在尊重個人意願的前提下實施疫苗接種事宜，因匆促製作調查信函，若造成外界誤解，也懇請大家見諒。