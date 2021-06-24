日前中央疫情指揮中心宣布將進行65歲至74歲長輩的疫苗接種，桃園市長鄭文燦指出，依照過去桃園67％的接種率，加上中央依3成比例配賦疫苗去計算，桃園在下一輪的接種預估僅能打到72歲的民眾。

中央宣布高齡接種進入6字頭施打，鄭文燦指出，經計算桃園75至78歲平均一個年齡層都有9000人左右，74歲以下長輩平均更超過1萬1千人，因中央依3成比例配賦，加上過去桃園的接種率，桃園這次預估僅能接種至72歲長輩，但鄭也強調，仍會滾動式檢討，盡量讓65歲以上的人都能接種。

鄭文燦指出，桃園75歲以上長者合計約10萬1909人，目前已接種4萬6131人，接種率達45.2％，鄭表示儘管75歲至78歲的長輩尚未接種，但桃園接種率仍是六都第一，強調在廣設接種站以及分齡分組接種的政策下，才讓桃園的高齡接種能走在前面。

為因應下一輪接種，鄭文燦說明，除了28個接種站外，還會增加合約醫院、診所，以雙軌制的方式進行接種，此外，鄭指出，孕婦除可在11家專責醫院接種，亦可至簽訂合約的診所進行接種，而簽訂合約的診所也會陸續增加，並設有免費愛心計程車協助接送。

關於桃園疫苗的接種數量，鄭文燦指出，到24日止，桃園已接種約18萬劑，其中AZ約17萬劑、莫德納則約1萬劑，並進一步指出，待莫德納疫苗到位後會增加，鄭也補充，目前機場已有桃園額度以外的另外1萬劑疫苗可供機組人員進行施打。