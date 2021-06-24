5月資本市場波動大，壽險資金出手了。金管會24日公布，5月底壽險國內外現金部位降到新台幣近1.46兆元，創11個月來新低，同時無論在台股、國內發行投資海外債券ETF基金、國際板債及國外債券上都有加碼。

5月儘管台股因新冠肺炎疫情升溫，回檔近2.84％，但月底壽險持有台股市值仍達2兆1143億元，是歷史次高，等於5月壽險資金還有逢低進場，加碼台股約100~200億元。

壽險5月底國外投資金額已達18兆8361億元，創歷史新高金額，占可運用資金的65.21％，主要還是2021年傳統壽險主流商品是美元利變保單，銷售量增加時，國外投資金額就會增加，今年前5月壽險國外投資金額增加新台幣2851億元。

若看國外投資項目，5月底壽險業持有國外股票值為新台幣7114億元，應是有趁波段實現美股獲利，國外股票目前約占壽險公司資金的2.46％，壽險業主要還是加碼海外債券。

台股部分，壽險業5月底持有台股市值共2兆1143億元，在台股回檔近500點的情況下，僅比4月少425億元，等於壽險公司手中台股未實現利益減少下，還有逢低再加碼股票，加碼金額約100~200億元。