防疫三級警戒持續延長到7月12日，漫長的隔離讓生活有了極大改變，日常工作和社交受嚴重影響下，甚至有50%新人直接決定取消不辦婚宴。君品酒店為滿足仍渴望儀式感的新人，攜手婚禮顧問公司，首創客製化「線上宴會」一條龍式服務。

主攻疫情下想辦理宴會的消費群，都可透過線上五感客製化服務，將宴會規劃與外賣美食結合，推出最低2人線上宴會服務，含宴會主題企劃、線上主持、音樂規劃、美食料理、義大利進口紅白酒、線上活動設計等服務，以微型版個人外燴方式送達各自賓客家中，讓疫情之下想辦婚宴、社團聚會、派對、各式宴會的客群，能夠輕鬆用數位化的方式辦理，在全球性疫情的影響下開展全新商業模式，同時也讓飯店業的服務更加彈性。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與日常生活的方式，不但企業實施在家工作的分流方式，聚會活動也跟著取消，促使飯店業者改變傳統的營運方式，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，同時，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。