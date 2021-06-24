中國空間站在軌建造進行時 艙外航天服：出艙活動的微型航天器

搭乘神舟12號登上中國天宮太空站的3名太空人，在經歷太空站首周的生活與工作後，與中國國家主席習近平通話即時連線通話，並首次公開展示了中國研製的新式艙外太空服。這是新款太空服首次曝光，它以白色為底，帶紅色條紋，重達120公斤，將在本次任務的艙外活動中擔負極重要的功用。

據《央視新聞》報導，6月23日習近平與3位太空人通話後，太空人的艙外太空服首次亮相。未來3位太空人將在太空站生活工作3個月，其中最重要的任務就是出艙。這款由中國研製的新一代艙外太空服有多項改良設計，出艙支持時間更久，關節處更加靈活。

中國研製的新款艙外太空服以白色為底，帶紅色條紋，重達120公斤，不分性別與尺寸。（圖／央視截圖）

目前國際上能完全獨立掌握艙外太空服設計和研製技術的，只有中國、美國、俄羅斯少數幾個國家。目前中國新一代艙外太空服只有一個型號，不分男女、不限尺寸，可調節適應每位太空人的體型。

《多維新聞》指出，太空人出艙活動時，將面臨攝氏300多度的溫差及太空輻射等考驗，艙外太空服作為微型的航天器，能在滿足穿著舒適、節省體能的前提下，最大限度保證太空人出艙活動時在絕對安全的環境中，開展一系列的複雜操作和載荷試驗。

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在本次神舟12號任務期間，太空人將在機械臂的配合下開展兩次出艙活動。3名太空人將有1人在艙內操控，另2人出艙活動，預計需要6~7小時。

報導說，在出艙活動期間，太空人將首次使用太空站上的機械臂協助艙外活動，快速將太空人轉移到指定位置，既可節省體力也方便攜帶工具，減輕太空人在艙外作業的負擔。該機械臂最大承載能力25噸，擁有7處關節，是大陸目前智慧程度最高、難度最大、系統最複雜的太空智慧製造系統。

天宮太空站的太空人將首次使用機械臂協助艙外活動，它能快速將太空人轉移到指定位置，可節省體力也方便攜帶工具。圖為機械臂作業動畫演示。（圖／央視截圖)

機械臂除了輔助太空人出艙外，還可以進行艙外狀態監視、捕獲懸停飛行器、轉移貨運飛船載荷、太空站艙表狀態檢查等。

報導指出，習近平在與3名太空人通話時表示問候說，做為天和核心艙首批太空人，在太空駐留3個月的時間，預祝他們工作順利並凱旋歸來。