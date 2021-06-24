高雄新增9起案例，對此高雄市長陳其邁怒轟新北疫調缺失，造成高雄群聚感染，新北市議員江怡臻回批，三峽恩主公醫院依照中央指揮中心的SOP進行匡列；前高雄市新聞局長鄭照新也指出，綠營主流和側翼都在打國民黨用「舊版」匡列準則護航新北市，但鄭照新說，「感染管制措施指引」，至今仍只有100.4.16的版本。

江怡臻在《國民黨發言人》臉書指出，如果陳其邁市長認為SOP有問題，就要問問當時訂定SOP的行政院副院長陳其邁，陳副院長訂的SOP，現在地方政府照這做有什麼不對呢？

前高雄市新聞局長鄭照新也在其個人臉書指出，綠營主流和側翼都在打國民黨用「舊版」匡列準則護航新北市，但他說，「感染管制措施指引」，至今仍只有100.4.16的版本。至於101.5.13日所出爐、文字強制力較弱的「處置建議」，相對「管制措施指引」是一份不同的建議文件，並非原管制措施指引的更新。

鄭照新分析，5月13日已提出首例確診前3日為匡列對象，但「密集接觸者」的中央定義仍未改變，即使改為前三日，因為非同室，高雄確診案例也不會被匡列在「密集接觸者」中，而是三日前的「風險對象」。

至於「處置建議」確實有確診陽性病例超過二人以上，「風險對象」改列為「密切接觸者」進行匡列，但恩主公醫院當時是否有餘力採納衛福部的「建議」進行疫調，是一個極大的挑戰。

鄭照新呼籲，解決之道，應該是中央一方面在準則上，盡速更新維持原狀的「感染管制措施指引」，在執行上則應打破地域之見，由中央針對重災區，仿效地震全國消防馳援的災變模式，進行全國的醫療人力調度支援，雙北疫情得到控制，高雄自然安全，而這需要全國的力量共同努力！