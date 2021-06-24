國內今(24)日新增129例本土病例，雖然還是以雙北最多，不過有網友發現，原本只有零星個案的南部，病例數也開始明顯變多，其中高雄市和屏東縣今天都各新增6例，引起眾人質疑，南部也開始失守了嗎？有網友揪出2大破口直呼：「最擔心的事情發生了！」

根據指揮中心公布，高雄市昨(23)日一口氣新增9例確診，今天則是高雄市和屏東縣各新增6例，和約一周以前，18日、19日台中市以南都是「+0」相較，南部的確診數明顯變多。

6月24日確定病例分布。(圖/指揮中心提供)

有網友今天在網路論壇《PTT》表示「南部開始失守了」，指出本來高雄每天「+0」已經有一陣子了，今天高雄、屏東各新增6例，看來端午節的傷害還是很大，還有最近幾個群聚感染暴增，「最擔心的事情還是發生了…南部是不是快要炸了？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「端午的鍋開始浮出來了」、「北漂仔再搞啊」、「陪雙北坐牢」、「病毒喜歡暖暖的地方？」、「就說端午不要回鄉」、「天崩地裂」、「南部如果炸了，非常不樂觀」。

雖然不少人都認為，南部確診數變多是因為端午返鄉潮，不過也有網友引述疫情指揮中心指揮官陳時中的話指出，這兩天本土病例又破百應該不是大型人潮流動的後遺症，可見與端午連假的直接關係不高，近期案例數變多，應該和幾個群聚感染有關，還要看後續相關疫調才能確定。