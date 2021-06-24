為了有效抑止疫情擴散，指揮中心6/23(昨)希望全民再忍忍，三級警戒將延長至7月12日，讓有些業者嘆，真的快撐不下去了！反觀科技業廠商，不僅營運未受疫情衝擊反而逆勢成長。

深耕電源產品近50年，為全球十大頂尖的電源供應器供應商之一的飛宏科技，日前受桃園市長鄭文燦蒞臨參訪、表揚，並與中研院及多家廠商合作成立充電聯盟，致力於整合電動車充電介面，並提升相應技術讓電動車輛更普及。

未來讓桃園成為綠能基礎建設的示範場域，加速電動車的普及，期盼共同打造桃園綠能建設示範場域。因為開出更多人才需求，飛宏科技表示，讓員工有感的福利就會讓人覺得幸福，生日當月送你1天有給薪假外，加1400元生日禮金，這是飛宏科技送員工的生日禮，除此之外讓人最有感的給薪優於業界，平均高1成。

飛宏科技秉持著照顧同仁與利潤共享的原則，以提升同仁生活品質為目的，成立職工福利委員會，按公司營收狀況固定提撥經費，主辦各項福利措施、社團活動及各項競賽等，並依不同時節辦理五一勞動節、端午、中秋、春節等三大節日發予禮金，婚喪喜慶及生育補助。

祭出這麼多誘人的福利就是希望能夠找到好人才，為了提前卡位搶才，飛宏科技啟動與龍華科技大學的合作，招手來台求學的外籍生，大二開始就安排一系列有學分的實習課程，並針對品保、測試等技能加強培訓，待學子們取得學位就有機會簽訂合約，前往飛宏越南廠擔任儲備人才。

台灣本籍畢業生則是透過新訓研發中心超前部屬，相關科系的學生一樣有暢通的實習管道，並朝研發領域培育，畢業前夕會依照個人專長及整體狀況考核，進行轉正職副工程師或工程師的機會，讓新鮮人畢業即就業無縫接軌。

防疫並未讓飛宏科技招募停擺，目前在1111人力銀行開缺近50個職缺，主要鎖定在國內外業務、電源工程師、機構工程師、韌體工程師、實習生等職缺。歡迎有興趣投入科技業的求職者加入飛宏團隊。

工業電腦大廠「艾訊」，早已啟動各廠區分流分樓層工作機制，以及輪班居家上班制外，並採購各項防疫物資，定期大規模環境消毒，確保員工在健康、安全的環境中工作。此外，每周更召開防疫應變會議，滾動式的調整防疫措施，建立公司各項應變的SOP，做到點線面滴水不漏的防疫。

且因應研發生產的人力需求，艾訊汐止總公司強力招募工業電腦硬體研發、電子相關產業專案管理、軟、韌體設計、供應鏈/生管等人才，其中包括Product Manager、硬體研發工程師、軟韌體研發工程師、生產計劃專員。另外，北投製造暨運籌管理中心亦開徵組裝、測試、包裝之作業員、倉管人員、品管技術員、工程師等人員。針對現疫情階段，艾訊透過視訊面談進行招募徵選，提供流暢、即時面談環境，及多元的工作機會。艾訊有完善的福利制度，總公司彈性工時，員工享三節、年終、分紅、績效獎金、推薦獎金、交通車、團保、生日禮金、員工健檢、婚喪喜慶福利/慰問金、員工急難慰問、部門下午茶等等各項福利。歡迎專業人才加入艾訊團隊一同邁向工業電腦界的隱形冠軍。1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與日常生活的方式，1111人力銀行也歸納整理「在家工作」相關工作機會(https://www.1111.com.tw/161682/)，歡迎正在找工作的朋友多加利用。