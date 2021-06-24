不少人最近都「在家工作」，這種WFH的形式就跟哈密瓜的哈味一樣，有些人喜歡有些人不喜歡！之前根據1111人力銀行調查，「在家工作」令上班族最抓狂的不外乎：「家中電腦效率低，用起來快中風」、「冷氣不敢吹到飽」、「小孩三不五時叫媽媽」這些理由。

不過，有部分上班族，卻很享受「在家工作」，1111人力銀行調查中顯示，除了不用冒著與同事「人與人的連結」的風險，也省去通勤時間和費用的成本，但其實最迷人的莫過於「工時彈性，可自行調配排程」。翻成白話文意思就是：「只要完成工作，這一天就是我的啦！」

基於這是不少在家工作者的心聲，記者參考PTT、Dcard上的鄉民偷懶經驗，羅列了10項常見「在家工作偷懶症候群」，這些項目可是有等級之分，只要你中愈多項，就代表你的「偷懶症候群」愈發嚴重，一起來看看大家在家工作時，有哪些「不能說的小祕密」吧！

1. 睡到上班前10分鐘，用線上系統輕鬆打卡

2. 沒事就擼狗、吸貓

3. 大素顏、居家服上陣

4. 沒有主管盯，零食想吃就吃，再叫個下午茶

5. 提前準備午餐、晚餐

6. 陪伴小孩度過親子時光

7. 午休時間結束，照樣睡到飽

8. 工作室窗縮到最小，開啟追劇∕遊戲模式

9. 直接開小差，出門溜達

10. 整天躺在床上，只用訊息回覆主管

身為上班族的你中了幾項呢？如果到已經到第10項，小心！你根本是「偷懶癌」的程度了。其實偶爾放鬆一下無傷大雅，但1111人力銀行貼心提醒上班族，企業開放在家上班是防疫、提升工作效率的因應對策，即便人在家，也應該有「現在是上班時間」的認知，手邊工作進度更是不能因此延誤。

上述提到的第1點，讓上班族能從容打卡、更方便企業管理出勤，1111人力銀行就有這樣方便的線上系統。1111人力銀行考量到企業目前多為在家上班(WFH)形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」因應疫情，免費提供APP試用。讓大家可以輕鬆完成在家上班雲端打卡，還能查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。