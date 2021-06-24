林姓男子因約定合夥的陳姓男子投資生變，去年2月間夥同多人把他押到彰化1處廠房施暴，凌虐超過9小時才放人；並佯陳男發簡訊向友人借155萬元，對方察覺拒交款，也遭林男持榔頭痛打一頓，還教唆人頂罪。台中地院依恐嚇等罪嫌判處林男1年1月；徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

林男與陳男商議合夥投資事業，但陳男因故拒絕投資，林男不滿夥同劉男等5人在2020年2月4日晚間6時，到陳男住處前埋伏強押載到彰化伸港鄉1處廠房毆打，一行人隔天凌晨3時許將他送往醫院放人，凌虐逾9小時之久。

林男佯裝陳男以手機的通訊軟體向陳男友人「小陳」借款155萬元，「小林」答應後察覺有異，拒絕交款而遭押走，事後又在同年3月5日下午到「小林」經營的店面砸店。

此外，林男與「大林」有債務糾紛，找鄭女約他出來談判，「大林」到場察覺有異要逃離，又遭林男押走，要求打電話找親友籌300萬元贖人，「大林」趁隙聯絡女友報警。

林男發現警方已在追查該案，教唆鄭男及羅男出面向警方投案頂罪，林男見兩人遲未被釋放，當天晚間10時即將「大林」載到警分局門口放人，案經警方循線查獲。

法官以主嫌林男與3名被害人有金錢及財務糾紛，竟率眾強押毆打凌虐，還教唆頂罪，審酌林男等人犯後坦承犯行，並與被害人和解取得原諒，依犯剝奪他人行動自由罪、詐欺取財及恐嚇等罪嫌判處林男徒刑1年1月；徒刑6月，得易科罰金。另同案涉案5人則依犯剝奪他人行動自由等罪嫌判處4月至2月不等，得易科罰金。