突破疫情限制，日本東京TRU舞蹈藝術節開跑，結合網路科技，讓全球觀眾可在線上看舞，同時還有AR科技，點開手機裡的地圖標示，可看見1961年3名舞蹈家土方巽、大野一雄、大野慶人，在街頭表演的影像。

TRU舞蹈藝術節原是為2020東京奧運暖身的大型藝文活動，因疫情而延到今年開展，主題定為「舞踏」，舞踏是興起於1950年代的舞蹈，創始者是土方巽、大野一雄等人，舞者通常全身塗白，並以扭曲、張狂的肢體，表現日本在戰後時，人們低迷、恐懼與憂傷的狀態。

除了線上呈現舞踏表演，同時還有擴增實境攝影展，透過AR技術，觀眾按照地圖前往銀座和新橋的標誌地點，舉起手機，對照手機裡攝影家威廉．克萊因（William Klein）在銀座和新橋所拍攝的照片，可看見1961年3名舞蹈家土方巽、大野一雄、大野慶人在街頭表演的影像。

值得一提的是，台灣藝術家林人中也參與這次活動，會在線上直播表演作品《如果具體派宣言是一首舞譜》。展期到8月15日，可至官網註冊「TRU Online」，線上收看各種不同藝術家的作品。