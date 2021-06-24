全國進入三級警戒已逾一個月，使得民眾外帶、外送餐食數量大增，不只外送員忙翻天，連紙盒、紙杯類回收物也暴增，根據台中市環保局統計，全市5月份紙容器回收數量達到3416公噸，較1至4月平均值1794公噸、增加幅度高達90％，呼籲民眾多多自備環保餐具。

環保局統計，台中市今年5月份的資源回收量約達4萬9500公噸，相較去年同期增加了約3550公噸、成長幅度約7.7％，而在紙容器回收的部分，光是5月就達到3416公噸，較三級警戒前的1至4月平均值1794公噸增加將近一倍，分析其原因，主要是三級警戒後，餐廳、小吃店都禁止內用，使得外帶、外送量暴增。

環保局強調，資源回收量增加，連帶也使得清潔隊收運的負荷加重，且眼看著三級警戒措施又延長到7月12日，所有餐飲業禁止內用的規定持續，6、7月的紙製容器回收數量應該也部會少，特別呼籲民眾落實資源分類及回收，並加強一次性餐具清理，減少清潔人員工作負擔。

環保局長陳宏益則說，台中市從2011年開始就推動店家提供民眾自備餐具、購物袋的優惠措施，其中包括現金折扣、餐點加量等，目前全市已有962家業者響應。無奈近來外帶、外送餐食增加使得紙容器的回收量破歷年平均值，為避免對環境造成太大負擔，仍呼籲民眾多自備餐具，兼顧食安與環保。