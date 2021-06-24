金大食品系發表的「蔭油」濃郁香醇，推出後廣受消費者歡迎。（金大提供）

金大「蔭油」進一步研發的加工副產品「豆豉小魚辣椒」及「古早味蔭豉小魚」，可以直接食用外，更可作為作菜的配料。（金大提供）

國立金門大學食品系賴盈璋教授團隊正式發表結合金門傳統豆豉風味及台灣食品加工技術的「誠心蔭油」、「豆豉小魚辣椒」及「古早味蔭豉小魚」3項新產品，主打在地傳統好口味，推出後獲得消費者好評。

金門大學藉由科技部「台金鏈結之農食檢測技服平台」，並在「高教深耕計畫」發展學校特色的大方向下，擬訂以科學專業技術提升在地農特產經濟的大目標。近年積極與台灣食品業者進行技術合作，食品科學系生物科技暨健康產業研究中心賴盈璋教授團隊以「誠心蔭油」、「豆豉小魚辣椒」及「古早味蔭豉小魚」等3項產品，做為年度的研發成果

金大校長陳建民特別推介產學合作的「誠心蔭油」為純釀造醬油，遵照古法先將醬醪置於陶甕內，並於室外曝曬6個月以上，熟成後再壓榨製成醬油，品質值得信賴，特殊風味為市售快速混合化學醬油無法相比。

賴盈璋教授說明，這項新產品經由多次科學試驗，並與西螺醬油業者台灣誠泰食品有限公司產學合作共同開發，依據傳統的生物技術工藝製成，在季節溫度變化、室外曝曬和醬缸溫度、微生物發酵的掌控，以及麴菌的酵素分解黑豆蛋白質、酵母菌與乳酸菌分解醣類的過程，均按部就班十分講究，最終的特殊蔭油風味讓人激賞。

賴盈璋教授並指出，以經過120天以上的大甕曝曬釀造出的「蔭油」，進一步研發的加工副產品「豆豉小魚辣椒」及「古早味蔭豉小魚」，可以直接食用外，更可作為作菜的配料。