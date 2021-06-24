疫情期間不少商家改為網路或直播販售商品，阿里山國家風景區管理處所屬easy go以票券及遊程體驗販售為主，因疫情期間禁止移動，三級警戒後訂購數量幾乎為0，伴手禮銷售則上升，目前則開設「防疫專區」供民眾線上購買阿里山在地產品，即日起推出免運費方案（限台灣）。

疫情期間大家只能宅在家，以往這段時間會有不少民眾預約上山試茶、買茶，今年則停擺，位於梅山鄉瑞里村的一品茶業負責人林淑媛說，因熟客多，目前門市雖不開放試茶，但宅配量比以往成長2成，也有熟客延伸出的新客購買。

阿管處副處長陳榮欽說，過去easy go平台最初定位就在行銷旅遊產品，但這次的疫情嚴重到影響旅客出遊，也連帶影響平台業績，但伴手禮購買部分則有增加，以茶葉及咖啡產品為主，目前合作的業者有53家，陳榮欽說，未來會思考如何讓平台的商品更生活化、多元化及商家的各別行銷露出，以順應疫情後宅經濟快速增長的趨勢。

商品有在easy go上架的奮起福執行長陳岱聲說，雖奮起福米餅本身就有做網路通路販售，但增加一個通路就是增加曝光度，且山區有不少業者不熟悉網路操作，由阿管處輔導他們將商品上架到網站上，對未來銷售也有幫助。

陳岱聲說，疫情期間大家都很辛苦，也較不會投入金額在伴手禮上，幸有網路銷售，整體業績持平，但仍撐得很辛苦，趁這段時間讓員工上線上課程、自我提升，也跟嘉義大學合作翻譯，將產品規格、介紹翻成英文，布局未來國外市場。